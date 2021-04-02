Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили інформацію про ескалацію військової агресії Росії на Сході України.

Про це повідомляє кореспондент американського видання Politico в Білому домі Наташа Бертран.

Під час розмови Джо Байден вкотре підтвердив підтримку США України.

Розмову Зеленського з Байденом уже підтвердили в Офісі президента України.

– Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив у підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї.

Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Розмова тривала близько 50 хвилин, – розповів керівник ОП Андрій Єрмак.