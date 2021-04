Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили інформацію про ескалацію військової агресії Росії на Сході України.

Про це повідомляє кореспондент американського видання Politico в Білому домі Наташа Бертран.

Під час розмови Джо Байден вкотре підтвердив підтримку США України.

BREAKING: Biden and Ukrainian President Zelensky will speak today, as soon as this morning, for the first time since Biden took office, amid reports of a Russian military buildup in eastern Ukraine that has alarmed U.S. and Ukrainian officials. https://t.co/4Y8tqw6l4p

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 2, 2021