Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили інформацію про ескалацію військової агресії Росії на Сході України.
Про це повідомляє кореспондент американського видання Politico в Білому домі Наташа Бертран.
Під час розмови Джо Байден вкотре підтвердив підтримку США України.
BREAKING: Biden and Ukrainian President Zelensky will speak today, as soon as this morning, for the first time since Biden took office, amid reports of a Russian military buildup in eastern Ukraine that has alarmed U.S. and Ukrainian officials. https://t.co/4Y8tqw6l4p
— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 2, 2021
Розмову Зеленського з Байденом уже підтвердили в Офісі президента України.
– Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив у підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї.
Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Розмова тривала близько 50 хвилин, – розповів керівник ОП Андрій Єрмак.
Активізація військ Росії поблизу України
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак напередодні заявив, що Росія стягує свої війська поблизу східних кордонів України.
Члени НАТО уже провели зустріч щодо цього та засудили дії Москви. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не залишать Україну на одинці з агресією РФ.