На тлі ескалації ситуації на Сході України з боку РФ Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції, Швеції, високим представником ЄС та генеральним секретарем ОБСЄ, – зазначив Олег Ніколенко.

Крім того, про солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії, а також президент Туреччини.

Підтримують Україну і представники НАТО.

Агресія РФ

Росія стягнула війська до східних кордонів України.

Свої агресивні дії Кремль виправдовує проведенням навчань.

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Джерело: Олег Ніколенко