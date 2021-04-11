На тлі ескалації ситуації на Сході України з боку РФ Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.
Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.
– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції, Швеції, високим представником ЄС та генеральним секретарем ОБСЄ, – зазначив Олег Ніколенко.
Крім того, про солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії, а також президент Туреччини.
Підтримують Україну і представники НАТО.
Агресія РФ
Росія стягнула війська до східних кордонів України.
Свої агресивні дії Кремль виправдовує проведенням навчань.
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Джерело: Олег Ніколенко