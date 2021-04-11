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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

На тлі агресії РФ Україна отримала сигнал солідарності від країн світу – МЗС

На тлі ескалації ситуації на Сході України з боку РФ Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

На тлі агресії РФ Україна отримала сигнал солідарності від країн світу – МЗС

Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції, Швеції, високим представником ЄС та генеральним секретарем ОБСЄ, – зазначив Олег Ніколенко.

Крім того, про солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії, а також президент Туреччини.

Підтримують Україну і представники НАТО.

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Агресія РФ

Росія стягнула війська до східних кордонів України.

Свої агресивні дії Кремль виправдовує проведенням навчань.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: Dreamstime

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