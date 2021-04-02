14 провокацій: внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових і одного цивільного

З початку доби 2 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Обстріли велися неподалік населених пунктів Пищевик, Гнутове, Опитне та Водяне.

Двоє українських військових отримали поранення, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Відомо, що бойовики відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а також з протитанкового ракетного комплексу.

На місці події працюють командування військової частини та представники ВСП.

– Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню, – йдеться у повідомленні.

Один із обстрілів зачепив мирне місто Красногорівка. Одна цивільна людина отримала осколкові поранення, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Ситуація на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року.

Штаб операції Об’єднаних сил щоденно повідомляє про провокації бойовиків: поранення та бойові втрати серед українських військовослужбовців фіксуються все частіше.

Політики та міжнрародні партнери України розраховують на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту на Донбасі, тоді як Росія систематично відмовляється виконувати Мінські домовленості.