Ескалація на Донбасі: чому РФ стягує війська і чи вистачить в неї ресурсів для наступу

Україні потрібна не тільки словесна, а й практична підтримка від міжнародних партнерів. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі він перебуває у Брюсселі, де сьогодні відбудеться екстрене засідання комісії Україна-НАТО через ескалацію на Донбасі. Зокрема, обговорюватимуть конкретну практичну допомогу в разі, якщо Росія перейде до активного наступу. Хоча учасники дискусії у студії зійшлися на думці, що стягнення військ скидається на гру м’язами задля шантажу.

– Не дай Боже, але може настати фаза, коли висловлювань занепокоєння буде недостатньо. Тому вже зараз треба говорити про те, якою практичною буде підтримка України, – зазначив Кулеба.

Стягування військ до кордонів – це справді загрозливий сигнал. Ситуацію підігріває й те, що, за інформацією українських медіа, в ОРДЛО готують три варіанти заяв до Росії. В одному з них можуть попросити ввести війська.

Хоча учасники дискусії у студії переконані, що в Росії для наступу не вистачить ресурсів. На їхню думку, Путін робить це, щоб тиснути на Україну та партнерів, а також – у внутрішньополітичних цілях.

Так, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що питанням ескалації на Донбасі президент РФ хоче перекрити інші проблеми з вакцинацією та протестами щодо Навального.

– Сьогодні ми не можемо говорити тільки про політичні заклики. Ми очікуємо дій, важливо говорити про посилення санкцій, про їхнє потенційне введення проти вузького кола Путіна і про припинення Північного потоку-2, – зазначає вона.

Тому у цій ситуації важливо мобілізувати ключових західних партнерів і вести з ними переговори, результатом яких мають стати реальні та жорсткі кроки.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України.

На його думку, стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу.

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