Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Політика

Ескалація на Донбасі: чому РФ стягує війська і чи вистачить в неї ресурсів для наступу

Україні потрібна не тільки словесна, а й практична підтримка від міжнародних партнерів. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі він перебуває у Брюсселі, де сьогодні відбудеться екстрене засідання комісії Україна-НАТО через ескалацію на Донбасі. Зокрема, обговорюватимуть конкретну практичну допомогу в разі, якщо Росія перейде до активного наступу. Хоча учасники дискусії у студії зійшлися на думці, що стягнення військ скидається на гру м’язами задля шантажу.

– Не дай Боже, але може настати фаза, коли висловлювань занепокоєння буде недостатньо. Тому вже зараз треба говорити про те, якою практичною буде підтримка України, – зазначив Кулеба.

Стягування військ до кордонів – це справді загрозливий сигнал. Ситуацію підігріває й те, що, за інформацією українських медіа, в ОРДЛО готують три варіанти заяв до Росії. В одному з них можуть попросити ввести війська.

Хоча учасники дискусії у студії переконані, що в Росії для наступу не вистачить ресурсів. На їхню думку, Путін робить це, щоб тиснути на Україну та партнерів, а також – у внутрішньополітичних цілях.

Читайте
Війною Путін підіймає свої рейтинги - Стефанішина про ескалацію на Донбасі

Так, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що питанням ескалації на Донбасі президент РФ хоче перекрити інші проблеми з вакцинацією та протестами щодо Навального.

– Сьогодні ми не можемо говорити тільки про політичні заклики. Ми очікуємо дій, важливо говорити про посилення санкцій, про їхнє потенційне введення проти вузького кола Путіна і про припинення Північного потоку-2, – зазначає вона.

Тому у цій ситуації важливо мобілізувати ключових західних партнерів і вести з ними переговори, результатом яких мають стати реальні та жорсткі кроки.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України.

На його думку, стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Будуть певні видимі і невидимі наслідки: Білий дім про ескалацію на Донбасі
Будуть певні видимі і невидимі наслідки: Білий дім про ескалацію на Донбасі
США повинні розмістити в Україні ракети Patriot – Єрмак
США повинні розмістити в Україні ракети Patriot – Єрмак
Обстріли і підрив гранати: на Донбасі загинув військовий ЗСУ, двох поранено
Обстріли і підрив гранати: на Донбасі загинув військовий ЗСУ, двох поранено
Вони хочуть залякати Захід – Зеленський про активізацію військ РФ поблизу України
Вони хочуть залякати Захід – Зеленський про активізацію військ РФ поблизу України
Шантаж замість наступу: яких кроків варто чекати від РФ
Шантаж замість наступу: яких кроків варто чекати від РФ
Війною Путін підіймає свої рейтинги – Стефанішина про ескалацію на Донбасі
Війною Путін підіймає свої рейтинги – Стефанішина про ескалацію на Донбасі
Може настати час, коли занепокоєння Заходу буде замало – Кулеба про агресію РФ
Може настати час, коли занепокоєння Заходу буде замало – Кулеба про агресію РФ
Знизити напругу: Норвегія звернулася до РФ через ситуацію на Сході України
Знизити напругу: Норвегія звернулася до РФ через ситуацію на Сході України
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка