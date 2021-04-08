У рамках президентської програми Велике будівництво в Київській області цього року буде відремонтовано 52 об’єкти дорожнього господарства на загальну суму 1,049 млрд грн.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

За його словами, 175 млн грн із цих коштів – це залишки субвенції 2020 року.

Із цих об’єктів 47 буде капітально відремонтовано – йдеться про 29 доріг загального користування місцевого значення та 18 вулиць і доріг комунальної власності.

Крім того, заплановано три поточні середні ремонти доріг місцевого значення, реконструкцію однієї дороги і одне нове будівництво дороги комунальної власності.

Загалом на території Київської області цього року планується прокласти близько 50 км дорожнього покриття та 58 643,30 м2 покриття вулиць і доріг комунальної власності, що разом становить 59,7 км нового асфальту.

– Ремонт доріг місцевого значення – один із пріоритетів для Офісу президента на 2021 рік у рамках програми Велике будівництво. На цей рік є уже затверджено план – 2 тис. км, – повідомив раніше Кирило Тимошенко, заступник керівника ОП та координатор програми.

Джерело: КОДА