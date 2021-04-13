Може настати час, коли занепокоєння Заходу буде замало – Кулеба про агресію РФ

Нині існує ризик, що може настати фаза, коли Україні буде необхідна практична підтримка від західних партнерів, а не лише слова.
Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
– Ми всі маємо розуміти, що, не дай Боже, але може настати фаза, коли будь-яких висловлювань занепокоєння та вербальних закликів до Росії буде недостатньо. Тому вже зараз варто говорити про те, якою практичною може буде підтримка України у разі масштабного збройного загострення, – зазначив Дмитро Кулеба.