Чи відкриють церкви на Великдень – КМДА готує рішення щодо карантину

Рішення щодо запровадження додаткових карантинних обмежень на Великдень у Києві ухвалять 23 квітня.

Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

– Сьогодні проводиться діалог, консультація з усіма конфесіями, церквами. В цей час проводиться розробка протиепідемічних заходів з усіма церквами і рішення буде прийнято у п’ятницю після проведення всіх консультацій, – зазначив Рубан.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 21 квітня у Києві зафіксовано 965 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії у столиці захворіло 187 196 осіб.

Від ускладнень Covid-19 за добу померли 40 пацієнтів, подолала коронавірусну хворобу – 641 особа.

Локдаун у Києві

З 5 квітня в Києві ввели суворіші карантинні обмеження. Влада встановила їх до 16 квітня. Громадський транспорт перевозить тільки працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками. Заклади громадського харчування працюють винятково на винос, а підприємства і компанії повинні були за можливості перевести працівників на віддалену роботу.

14 квітня у Києві продовжили жорсткий карантин ще на два тижні, тобто до 30 квітня.