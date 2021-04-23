Депутати проведуть два позачергових пленарних засідання у Верховній Раді, бо накопичилося багато не розглянутих законодавчих ініціатив.

Про це розповів глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, на пленарних засіданнях депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту №2194 Про внесення змін до Земельного кодексу, бо опозиційні сили внесли багато поправок. Тому через цей спам парламент не може розглядати інші важливі законодавчі ініціативи.

– За час блокування роботи парламенту цим спамом таких законопроектів накопичилося дуже багато. Але ми знайшли робочий інструмент, як не зупиняти роботу ВР і ухвалювати важливі ініціативи – це позачергові засідання. На них можуть ухвалюватися не тільки екстрені глобальні закони щодо коронавірусу та війни, а й звичайні, але важливі та системні ініціативи, – заявив Арахамія.

Що депутати розглянуть на позачергових засіданнях

Нардепи голосуватимуть за системний законопроект №3718 про молодіжну політику. Закон покликаний дати молодим людям інструменти для участі в політичному житті України.

– Кілька важливих законопроектів для аграріїв: №5104 запроваджує страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, а №5202 стосується меліорації земель. Великий блок ініціатив пов’язаний з роботою правоохоронних органів і судової системи, – зазначив Давид Арахамія.

Позачергові засідання Верховної Ради пройдуть у вівторок, 27 квітня, та у четвер, 29 квітня.

Розгляд законопроекту №2194

Ще з березня Рада розглядає в повторному другому читанні законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Складність ухвалення документа полягає в тому, що до нього подано 3 128 правок.