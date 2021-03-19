Корупція і ринок землі: Меркель закликала Україну продовжити реформи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом продовжувати боротьбу з корупцією і стратегічно важливі реформи.

Про це Ангела Меркель заявила під час відкриття четвертого німецько-українського бізнес-форуму, який проходить в онлайн-форматі.

– Ми бачимо прогрес реформ, чи це стосується тендерних закупівель, чи це стосується цифровізації, диджиталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще потрібно зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі, – заявила Меркель.

Також канцлер зазначила, що вітає закони, спрямовані на інвестиції, бо вони дають інвесторам певний захист і гарантії. Цей курс вкрай важливий, бо стосується співпраці з МВФ.

– Запровадження цих реформ, асоціація з ЄС – від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким іде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи – це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також громадському плані, – додала Меркель.

Умови для покращення бізнесу та інвестицій в Україні

Ще на початку березня голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав умови для покращення бізнесу та інвестицій в Україні.

Він зазначив, що Україні потрібно багато зробити саме для судової реформи та боротьби з корупцією.