Нардеп Слуги народу Олег Арсенюк влаштував бійку в Черкасах

Ввечері 23 квітня в Черкасах сталася бійка за участі народного депутата фракції Слуга народу Олега Арсенюка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. Посилаючись на добове зведення МВС, він розповів подробиці інциденту.

Бійка за участі чоловіків сталася на території місцевого розважального комплексу Бочка. За попередньою інформацією, заклад належить батькові Олега Арсенюка.

– Після обіду, влаштованого з нагоди річниці аварії на ЧАЕС, між народним депутатом України – членом депутатської фракції політичної партії Слуга народу Арсенюком Олегом Олексійовичем та місцевим мешканцем Ковпаком Андрієм Андрійовичем виник конфлікт, під час якого між чоловіками сталася бійка.

Внаслідок бійки Олега Арсенюка госпіталізували до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою і забоями голови.

Другий постраждалий чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг.

Також відома попередня причина бійки: після обіду нардеп Олег Арсенюк вимагав продовження банкету, незважаючи на карантинні обмеження.

За словами Юрія Луценко, правоохоронці ще не відкривали кримінального провадження. Всі обставини бійки в Черкасах встановлюються.

Під Житомиром побили депутата Слуги народу

У червні минулого року під Житомиром побили депутата Слуги народу Юрія Заславського.

За словами очевидців, інцидент стався на одній з автозаправок.

Між двома чоловіками виник конфлікт, а після ударів один із учасників впав на землю, втративши свідомість.

Пізніше стало відомо, що Заславський навіть не був знайомий із нападником.

Фото: Олег Арсенюк