Нардеп Слуги народа Олег Арсенюк устроил драку в Черкассах

Вечером 23 апреля в Черкассах произошла драка с участием народного депутата фракции Слуга народа Олега Арсенюка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко. Ссылаясь на суточное сводки МВД, он рассказал подробности инцидента.

Драка с участием мужчин произошла на территории местного развлекательного комплекса Бочка. По предварительной информации, заведение принадлежит отцу Олега Арсенюка.

— После обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, между народным депутатом Украины — членом депутатской фракции политической партии Слуга народа Арсенюком Олегом Алексеевичем и местным жителем Колпаком Андреем Андреевичем возник конфликт, в ходе которого он между мужчинами произошла драка.

В результате драки Олега Арсенюка госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы.

Второй пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также травмы головы, рук и ног.

Также известна предварительная причина драки: после обеда нардеп Олег Арсенюк требовал продолжения банкета, несмотря на карантин.

По словам Юрия Луценко, правоохранители еще не открывали уголовного производства. Все обстоятельства драки в Черкассах устанавливаются.

Под Житомиром избили депутата Слуги народа

Летом прошлого года под Житомиром избили депутата Слуги народа Юрия Заславского.

По словам очевидцев, инцидент произошел на одной из автозаправок. Между двумя мужчинами возник конфликт, а после ударов один из участников упал на землю, потеряв сознание.

Позже стало известно, что Заславский даже не был знаком с нападающим.

Фото: Олег Арсенюк