Парламентський комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення віце-президента НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики.

Проект постанови про призначення вніс до парламенту прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Комітет проголосував за призначення Галущенка більшістю голосів.

Призначення Галущенка міністром енергетики

26 квітня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що в четвер, 29 квітня, Верховна Рада може проголосувати за кандидатуру віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

За словами Арахамії, кандидатуру Галущенка висунув Офіс президента, адже він зарекомендував себе як професіонал під час робочих нарад із питань енергетики.

Призначення нового міністра енергетики проанонсував 28 квітня і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Із 21 грудня 2020 року обов’язки міністра енергетики України виконує Юрій Вітренко. Його вже двічі намагалися призначити віце-прем’єром і міністром із питань енергетики. Але кожного разу йому не вистачало голосів нардепів у Раді.

8 квітня Вітренко спростував чутки про свою відставку. Але вже 28 квітня Кабмін призначив його головою правління Нафтогазу з 29 квітня замість Андрія Коболєва. Останній очолював держкомпанію з березня 2014 року.

Детальніше про перспективу призначення Галущенка міністром енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Фото: Герман Галущенко