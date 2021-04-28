Парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение вице-президента НАЭК Энергоатом Германа Галущенка министром энергетики.

Проект постановления о назначении внес в парламент премьер-министр Денис Шмигаль.

Комитет проголосовал за назначение Галущенко большинством голосов.

Назначение Галущенко министром энергетики

26 апреля председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, Верховная Рада может проголосовать за кандидатуру вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко на должность министра энергетики.

По словам Арахамии, кандидатуру Галущенко выдвинул Офис президента, ведь он зарекомендовал себя как профессионал во время рабочих совещаний по вопросам энергетики.

Назначение нового министра энергетики проанонсировал 28 апреля и первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

С 21 декабря 2020 года обязанности министра энергетики Украины исполняет Юрий Витренко. Его уже дважды пытались назначить вице-премьером и министром по вопросам энергетики. Но каждый раз ему не хватало голосов нардепов в Раде.

8 апреля Витренко опроверг слухи о своей отставке. Но уже 28 апреля Кабмин назначил его председателем правления Нафтогаза с 29 апреля вместо Андрея Коболева. Последний возглавлял госкомпанию с марта 2014 года.

Подробнее о перспективе назначения Галущенка министром энергетики читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Фото: Герман Галущенко