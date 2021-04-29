Новим міністром енергетики та вугільної промисловості України став Герман Галущенко.

Факти ICTV підготували біографію Германа Галущенка.

Що відомо про Германа Галущенка

Він народився 1 травня 1973 року у Львові.

У 1995 році закінчив Львівський державний університет за спеціальністю правознавство, отримав диплом юриста з відзнакою. Крім того, має диплом магістра міжнародного менеджменту, який він отримав після навчання в Українській академії зовнішньої торгівлі за фахом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Герман Галущенко працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України, а також у центральних органах виконавчої влади, зокрема обіймав посади заступника керівника департаменту адміністрації президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції України.

У 2013-2014 роках був виконавчим директором з правового забезпечення ДП НАЕК Енергоатом.

Нині є віце-президентом держпідприємства НАЕК Енергоатом.

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Призначення Галущенка

28 квітня 2021 року парламентський Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення віце-президента НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики.

Проект постанови про призначення вніс до парламенту прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Джерело: Енергоатом

Фото: Герман Галущенко