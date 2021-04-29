Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових пленарних засідань парламенту на четвер, 29 квітня. Вони відбудуться з ініціативи народних депутатів.
Перше позачергове засідання відбудеться о 16.00. Нардепи планують розглянути постанову про звернення до уряду, щоб знизити ціни на електроенергію для побутових споживачів, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).
Друге позачергове засідання парламенту розпочнеться о 16.15. На порядку денному 19 питань, серед яких:
– призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України;
– законопроект про внесення змін держбюджету на 2021 рік щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом (№ 5308);
– Підвищення пенсій для окремих категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (законопроект № 4555);
– законопроект про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683);
– законопроект про державну реєстрацію геномної інформації (біометричних персональних даних) людини (№ 4265);
– внесення змін до закону про запобігання корупції для удосконалення декларування (законопроект № 5173).
Призначення Галущенка на посаду міністра енергетики
Верховна Рада може проголосувати за призначення віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики вже 29 квітня.
В Офісі президента раніше заявили, що він зарекомендував себе як професіонал на робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці. Ініціатором його призначення є ОП.
Детальніше про перспективу призначення Галущенка на посаду міністра енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.