Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових пленарних засідань парламенту на четвер, 29 квітня. Вони відбудуться з ініціативи народних депутатів.

Перше позачергове засідання відбудеться о 16.00. Нардепи планують розглянути постанову про звернення до уряду, щоб знизити ціни на електроенергію для побутових споживачів, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

Читайте Рада ухвалила закон про заочне засудження

Друге позачергове засідання парламенту розпочнеться о 16.15. На порядку денному 19 питань, серед яких:

– призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України;

– законопроект про внесення змін держбюджету на 2021 рік щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом (№ 5308);

– Підвищення пенсій для окремих категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (законопроект № 4555);

– законопроект про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683);

– законопроект про державну реєстрацію геномної інформації (біометричних персональних даних) людини (№ 4265);

– внесення змін до закону про запобігання корупції для удосконалення декларування (законопроект № 5173).

Призначення Галущенка на посаду міністра енергетики

Верховна Рада може проголосувати за призначення віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики вже 29 квітня.

В Офісі президента раніше заявили, що він зарекомендував себе як професіонал на робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці. Ініціатором його призначення є ОП.

Детальніше про перспективу призначення Галущенка на посаду міністра енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.