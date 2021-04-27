Представники релігійної спільноти закликають не відвідувати церкви на Великдень тих, хто перебуває у зоні ризику.
Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.
– Як церква ми закликаємо всіх тих, хто перебуває у зоні ризику, не відвідувати храми, бо ми маємо змогу долучитися до богослужінь онлайн, – заявив настоятель Православної церкви України Епіфаній.
Українців закликають бути відповідальними та дбати про здоров’я – своє та інших.
– Я закликаю всіх бути пильними, мудрими та відповідальними у цей особливий час, не наражати на небезпеку інших, – додав митрополит Київський і всієї України.
Крім того, за його словами, паски цьогоріч також будуть освячуватися на вулиці, що зменшить контакти між людьми.
Джерело: Свобода слова
Фото: Митрополит Епіфаній