Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає свого американського колегу Ентоні Блінкена, який свій перший візит в цю частину Європи здійснив саме в Україну.

За підсумками зустрічі з держсекретарем США він заявив, що зміцнення співпраці двох країн є внеском у безпеку і успіх обох держав, а також євроатлантичного регіону.

– Зміцнення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це вклад у безпеку і успіх наших держав і всього євроатлантичного регіону, – написав Кулеба в Twitter.

Glad to welcome @SecBlinken in Kyiv on his first visit to this part of Europe. Strengthening ties between Ukraine and the U.S. as democratic allies in the Central Europe & Black Sea region contributes greatly to security and prosperity of both nations and the Euro-Atlantic area. pic.twitter.com/qzE5ckKYip — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Візит Блінкена в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуває у Києві з офіційним візитом.

Сьогодні від проведе низку зустрічей з українським посадовцями, зокрема й президентом Володимиром Зеленським.

Блінкен також зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, програмою візиту передбачено спілкування з митрополитом Епіфанієм.

Фото: Дмитро Кулеба