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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Кулеба оцінив зміцнення зв’язків України і США після зустрічі з Блінкеном

Кулеба і Блінкен

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає свого американського колегу Ентоні Блінкена, який свій перший візит в цю частину Європи здійснив саме в Україну.

За підсумками зустрічі з держсекретарем США він заявив, що зміцнення співпраці двох країн є внеском у безпеку і успіх обох держав, а також євроатлантичного регіону.

– Зміцнення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це вклад у безпеку і успіх наших держав і всього євроатлантичного регіону, – написав Кулеба в Twitter.

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Візит Блінкена в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуває у Києві з офіційним візитом.

Сьогодні від проведе низку зустрічей з українським посадовцями, зокрема й президентом Володимиром Зеленським.

Блінкен також зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, програмою візиту передбачено спілкування з митрополитом Епіфанієм.

Фото: Дмитро Кулеба

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