Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає свого американського колегу Ентоні Блінкена, який свій перший візит в цю частину Європи здійснив саме в Україну.
За підсумками зустрічі з держсекретарем США він заявив, що зміцнення співпраці двох країн є внеском у безпеку і успіх обох держав, а також євроатлантичного регіону.
– Зміцнення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це вклад у безпеку і успіх наших держав і всього євроатлантичного регіону, – написав Кулеба в Twitter.
Glad to welcome @SecBlinken in Kyiv on his first visit to this part of Europe. Strengthening ties between Ukraine and the U.S. as democratic allies in the Central Europe & Black Sea region contributes greatly to security and prosperity of both nations and the Euro-Atlantic area. pic.twitter.com/qzE5ckKYip
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021
Візит Блінкена в Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуває у Києві з офіційним візитом.
Сьогодні від проведе низку зустрічей з українським посадовцями, зокрема й президентом Володимиром Зеленським.
Блінкен також зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, програмою візиту передбачено спілкування з митрополитом Епіфанієм.
Фото: Дмитро Кулеба