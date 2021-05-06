Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до України у ніч на 6 травня. Його літак приземлився у аеропорту Бориспіль.

– Державний секретар Блінкен щойно приземлився в Україні, згідно з інформацією репортера з літака, – написав Джош Ледерман.

Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow — Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021

Літак приземлився в аеропорту Борисполь близько 23.40 за київським часом.

Офіційна частина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україні розпочнеться 6 травня.

Зокрема, Блінкен відвідує Україну з метою підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.

Візит Блінкена до України

6 травня відбудеться робочий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.

Він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

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