Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до України у ніч на 6 травня. Його літак приземлився у аеропорту Бориспіль.
– Державний секретар Блінкен щойно приземлився в Україні, згідно з інформацією репортера з літака, – написав Джош Ледерман.
Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow
— Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021
Літак приземлився в аеропорту Борисполь близько 23.40 за київським часом.
Офіційна частина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україні розпочнеться 6 травня.
Зокрема, Блінкен відвідує Україну з метою підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.
Візит Блінкена до України
6 травня відбудеться робочий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.
Він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.
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