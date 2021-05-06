Візит Блінкена важливий для незалежності й суверенітету України – Зеленський

У Києві проходять переговори президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває з візитом у Києві.

Глава держави зізнався, що для нього та для народу України це честь – приймати делегацію США на такому високому рівні.

– Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який США підтримують, починаючи з 2014 року. Ми вдячні вам за цю підтримку, – наголосив Зеленський.

Блінкен також зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигаль та іншими офіційними особами.

Візит держсекретаря Блінкена до Києва

На зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтверджує партнерство і співробітництво між країнами.

Він висловив підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

Водночас Блінкен зізнався, що щасливий повернутися в Україну і представляти президента Джо Байдена.