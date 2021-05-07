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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Білий дім змінив слова речниці про підтримку вступу України до НАТО

Білий дім змінив слова речниці про підтримку вступу України до НАТО

Білий дім викреслив зі стенограми слова заступниці речниці адміністрації Карін Жан-П’єр про підтримку України щодо вступу до НАТО.

Під час прес-конференції на запитання, чи підтримує США вступ України до Північноатлантичного альянсу, Карін Жан-П’єр відповіла: “Я кажу, Укр – так. Так. Як я вже казала”…

У стенограмі ці слова закреслили і залишили лише продовження фрази:

– Адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для кандидатів, коли вони будуть готові та зможуть виконати зобов’язання. Тому вони повинні виконувати зобов’язання та зобов’язання щодо членства та сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні, – повідомила заступниця речниці Білого дому.

Згодом у коментарі журналістам у Білому домі повідомили, що слова закреслили, бо вони не відображають офіційну політику адміністрації.

– Жан-П’єр помилилася, – зауважили в Білому домі.

Разом із тим, ЗМІ повідомляють, що Білий дім не відмовився від слів, що США відкриті для вступу України до НАТО, але відповідь наразі не “так”.

Джерела: White House, New York Post

Фото: Dreamstime

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