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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Белый дом изменил слова пресс-секретаря о поддержке вступления Украины в НАТО

Белый дом изменил слова пресс-секретаря о поддержке вступления Украины в НАТО

Белый дом вычеркнул из стенограммы слова заместителя пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер о поддержке Украины относительно вступления в НАТО.

Во время пресс-конференции на вопрос, поддерживает ли США вступление Украины в Североатлантический альянс, Карин Жан-Пьер ответила: “Я говорю, Укр – да. Да. Как я уже говорила”…

Но позже в стенограмме эти слова зачеркнули и оставили лишь продолжение фразы:

– Администрация Байдена стремится обеспечить, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнять обязательства и обязательства по членству и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе, – сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Позже в комментарии журналистам в Белом доме сообщили, что слова зачеркнуты, ибо они не отражают официальную политику администрации.

– Жан-Пьер ошиблась, – заметили в Белом доме.

Вместе с тем, СМИ сообщают, что Белый дом не отказался от слов, что США открыты для вступления Украины в НАТО, но ответ пока не “да”.

Вступление Украины в НАТО

3 мая президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет обсуждаться 14 июня во время саммита НАТО в Брюсселе.

6 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.

Подробнее о перспективе вступления Украины в НАТО читайте в материале Фактов ICTV.

Источники: White House, New York Post

Фото: Dreamstime

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