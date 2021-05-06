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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

США підтримали отримання Україною ПДЧ у НАТО – Єрмак

США підтримали отримання Україною ПДЧ у НАТО – Єрмак

Під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства у НАТО. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Ми отримали чергове підтвердження про повну підтримку можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто відзначити, що в Альянсі багато учасників окрім США, тому робота триває.

США наш стратегічний партнер і повністю підтримує вступ до НАТО, – сказав Єрмак.

Єрмак зауважив, що поки немає підтвердження участі Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться 14 червня у Брюсселі.

— Наразі відсутні якісь підтвердження участі президента України у саміті НАТО, що відбудеться 14 червня у Брюсселі, в межах якого заплановане обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу до Альянсу, – додав він.

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Вступ України до НАТО

3 травня президент Польщі Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським розповів, що питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу обговорюватиметься у червні під час саміту НАТО.

Також на саміті НАТО обговорять питання безпеки в Україні.

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