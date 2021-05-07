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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Військові ЗСУ візьмуть участь у навчаннях Defender Europe-21 під командуванням США

Військові США

Військові Збройних сил України візьмуть участь у деяких заходах багатонаціональних навчань США Defender Europe-21

Зокрема українські військові долучаться до одного з головних заходів навчань – Dynamic Front, який буде проводитись на полігоні Графенвер у Німеччині і передбачає відпрацювання взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила.

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Про це розповів командувач 41-ої бригади польової артилерії армії США Даніель Міллер та зазначив, що навчання розпочались вже цієї ночі із артилерійських стрільб на полігонах Естонії.

За словами бригадного генерала Крістофера Норрі, цього року велику увагу буде приділено безпеці на Чорному морі і Балканах, а у заходах візьмуть участь понад 30 тис. військовослужбовців із 25 країн.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2021

Із 20 травня до 22 червня НАТО проведе масштабні військові навчання у Європі та Америці.

Їх головна мета полягає в тому, щоб перевірити готовність і військову мобільність військ Альянсу, заявив генсека НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Dreamstime

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