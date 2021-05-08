Українська сторона СЦКК у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Безпілотний літальний апарат місії зафіксував озброєння та військову техніку збройних формувань РФ з порушенням лінії відведення у Донецькій та Луганській областях.
Зокрема 213 одиниць озброєння та військової техніки розташовано на полігонах поблизу населених пунктів Міусінськ, Мирне та Бугаївка. Також 45 одиниць – на полігоні біля населеного пункту Покровка.
У операції об’єднаних сил зазначають, що перешкоджання з боку російських найманців роботі патрулів СММ ОБСЄ набули систематичного характеру.
За їхніми даними, мета таких дій – затримка та не допущення патрулів до місць або об’єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації. На блок-посту біля Старомихайлівки найманці РФ заборонили проїзд патрулю місії.
Втрати на Донбасі
За час перемир’я на Донбасі, тобто з 27 липня 2020 року, загинуло 34 українських військових та більше 100 отримали поранення.
Окрім того, за цей період незаконні збройні формування РФ здійснили майже 1,4 тис. порушень режиму тиші, з них 246 – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Фото: Штаб ООС