Українська сторона СЦКК у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Безпілотний літальний апарат місії зафіксував озброєння та військову техніку збройних формувань РФ з порушенням лінії відведення у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема 213 одиниць озброєння та військової техніки розташовано на полігонах поблизу населених пунктів Міусінськ, Мирне та Бугаївка. Також 45 одиниць – на полігоні біля населеного пункту Покровка.

У операції об’єднаних сил зазначають, що перешкоджання з боку російських найманців роботі патрулів СММ ОБСЄ набули систематичного характеру.

За їхніми даними, мета таких дій – затримка та не допущення патрулів до місць або об’єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації. На блок-посту біля Старомихайлівки найманці РФ заборонили проїзд патрулю місії.

Втрати на Донбасі

За час перемир’я на Донбасі, тобто з 27 липня 2020 року, загинуло 34 українських військових та більше 100 отримали поранення.

Окрім того, за цей період незаконні збройні формування РФ здійснили майже 1,4 тис. порушень режиму тиші, з них 246 – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Фото: Штаб ООС