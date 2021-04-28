У навчальному році 2020/2021 учні, які завершують навчання, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Однак вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням.

У МОН пояснили, як відбуватиметься ДПА цьогоріч.

За інформацією відомства, законодавством не передбачено вибіркове звільнення від проходження ДПА з якогось одного чи кількох предметів. Крім того, закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2021 році.

Хто може пройти ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО):

громадяни України, які завершили навчання й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;

учні, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою, заочною, сімейною (домашньою) формами;

здобувачі, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;

громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України, на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення);

здобувачі, які через поважні причини не брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у ній.

Крім того, випускники за їхнім бажанням можуть пройти не лише ДПА у закладі освіти, а й у формі ЗНО.

Водночас здобувачам освіти, які не виявили бажання проходити ДПА, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти мають бути видані не раніше дати видачі відповідного документа, зазначеної у ньому.

Звільнення від ДПА

У 2021 році учнів четвертих та дев’ятих класів також звільнили від проходження Державної підсумкової атестації.

Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з поширенням коронавірусу.

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