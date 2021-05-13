Народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Таке рішення ухвалив 13 травня Печерський районний суд Києва.

Офіс генпрокурора клопотав про арешт Медведчука з альтернативою внесення застави в розмірі понад 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри в державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку й нардепу політсили Тарасу Козаку.

Вручення підозри Віктору Медведчуку

12 травня член політичної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора, щоб ознайомитися з матеріалами справи про державну зраду та порушення правил війни.

За словами нардепа, прокурори надали йому для ознайомлення копію підозри.

У тексті документу йшлося, зокрема, про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

Детальніше про вручення підозри Віктору Медведчуку читайте в матеріалі Фактів ICTV.