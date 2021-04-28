Із травня отримувачі субсидій повинні подати нову заявку на її отримання

Починаючи із травня 2021 року отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, заявки можна буде подавати протягом наступних п’яти місяців. Зробити це можна онлайн або ж через пошту.

– Наразі 92% українців, які отримують субсидії, отримують її у грошовій готівковій формі. Із травня усі 100% громадян отримуватимуть субсидію живими грошима, – сказав він.

Також Шмигаль заявив, що вводяться нові правила для тих, кому субсидія призначатися не буде.

Відтак, якщо хтось має на банківському рахунку більше 100 тис. грн, купує нову автівку або ж валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн — їм субсидію не призначать.

Однак, за словами прем’єра, для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться.

Вимоги для отримання субсидї

У квітні 2021 року Кабмін посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Зокрема, під час призначення допомоги тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Також в Україні скасовується діяльність комісій щодо призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, коли таку допомогу не призначають.