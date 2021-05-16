Президент України Володимир Зеленський вшанував у День пам’яті жертв політичних репресій загиблих громадян.

До меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили встановили кошик квітів від голови держави.

Також квіти поклали до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території цього заповідника.

– Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Символ цих злочинів – Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, – зазначив Зеленський.

На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб. За словами Зеленського, сучасне покоління незалежної України завжди ставитиме захист життя та свободи кожної людини як найвищу цінність.

– Вшановуємо пам’ять кожного загиблого та схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій, – наголосив голова держави.







Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій / 2 фотографии

Зеленський про перспективи України в ЄС

Україна обов’язково стане членом Європейського Союзу – про це наголосив президент України Володимир Зеленський.

У промові, приуроченій до Дня Європи, голова держави наголосив, що українці – європейці не лише за географією, а й за своїми внутрішніми цінностями. За його словами, Україна – це центр та серце Європи.