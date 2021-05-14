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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

В Україні планують створити кібервійська і посилити заходи для біологічної безпеки – Зеленський

Володимир Зеленський

Рада національної безпеки і оборони розглянула невідкладні заходи для подальшої біологічної безпеки України та її захисту в кіберпросторі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання РНБО у своєму відеозверненні.

– Сьогодні ми розглянули невідкладні заходи для подальшої біологічної безпеки України, її захисту в кіберпросторі та створення кібервійськ України, – анонсував він.

Засідання РНБО

Також під час засідання 14 травня РНБО запровадила санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у законі. Зокрема, обмеження стосуються 557 злодіїв в законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Всім, хто потрапив у новий санкційний список, заблокують активи, заборонять в’їжджати на територію України, відмовлять у наданні візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволі на імміграцію, а також відмовлять у продовженні терміну перебування в Україні і зроблять неможливим отримання українського громадянства.

Фото: Офіс президента

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