Ми – центр і серце Європи: Зеленський про перспективи України в ЄС

Україна обов’язково стане членом Європейського Союзу.

Як заявив президент Володимир Зеленський в промові, приуроченій до Дня Європи, українці є європейцями не тільки за географією, а й за цінностями.

– Ми – центр і серце Європи. Ми довели це на Майдані та доводимо щодня, змінюючи нашу державу і захищаючи східний кордон Європи, – написав Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Відзначимо, День Європи в Україні відзначався 14 травня.

Перегляд відносин Україна-ЄС

Раніше віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила надію на перегляд Євросоюзом відносин з країнами Східного партнерства.

Особливо це стосується держав, що претендують на членство в ЄС.

Вона також зазначила, що офіційний Київ позитивно оцінює поточну динаміку розвитку відносин з ЄС.