Уряд запровадив на час карантину держрегулювання цін на бензин. Мережі АЗС у відповідь припинили продаж преміального пального. Мінекономіки відреагувало миттєво і пояснило – стримування цін стосується лише соціальних марок. Як ця ситуація вплине на ринок нафтопродуктів, чи зростуть ціни, у коментарі Фактам ICTV розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– З преміум-сортами пального ситуація на АЗС не зміниться. Що стосується держрегулювання цін на масові сорти, то тут можливе скорочення ринку і врешті – дефіцит. Уже була така практика, і це призводило до черг на заправках, – пояснив економічний експерт.

На його думку, такі заходи влади не збільшать кількість пального, і це пояснюється елементарними правилами ринку: якщо йде обмеження зростання ціни, автоматично різко збільшується загальний обсяг попиту, що призводить до дефіциту на ринку.

– Цілком можливо, що ситуація на ринку буде така, що преміум-сорти пального будуть дорожчати, а на нафтопродукти, які потрапили під держрегулювання, буде дефіцит, і АЗС обмежуватимуть їх продаж, – прогнозує Пендзин.

За його словами, великим попитом швидко вибирається пропозиція, тому утворюється так звана дірка у вигляді дифіциту.

– Ми зараз обмежили ціну, далі буде наступне – на АЗС на стендах стоятимуть преміум-сорти, без обмеження ціни, а щодо масових сортів можливе обмеження в реалізації. Такий може бути виверт ринку на тлі того, що постачання нафтопродуктів із Білорусі та РФ зменшилися, а європейські дуже дорогі, – підсумував економічний експерт.

Тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель

14 травня Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизель на період карантину.

У відповідь кілька великих мереж автозаправних станцій, зокрема OKKO, WOG, KLO та SOCAR Україна, припинили продаж пального преміального класу.

На це у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пояснили, що дія державного регулювання поширюється лише на бензини (марки А-92 і А-95) і дизпаливо, які включені до переліку товарів, які мають істотну соціальну значущість.

Відновлення продажів преміального пального

Станом на 17 травня мережі автозаправних станцій SOCAR і KLO відновили продаж преміального пального, про що повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

Щодо автозаправок OKKO і WOG поки немає такої інформації.