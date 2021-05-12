“Сірі” АЗС в Україні: яких збитків зазнає країна через діяльність таких станцій

Через роботу нелегальних або “сірих” автозаправних станцій бюджет України несе значні збитки.

За інформацією Нафтогазової асоціації України, щорічно країна втрачає майже 15 млрд грн через махінації з податками на АЗС.

Боротися з діяльністю таких станцій вирішили за допомогою білбордів, які інформують водіїв про наслідки користування послугами таких АЗС для кожного громадянина та країни загалом.

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Експерти ж зазначають, що наразі половина АЗС в Україні не сплачує податки за паливо. Якщо з цим не боротися, бюджет і надалі втрачатиме мільярди надходжень, що вдарить по кишенях всіх громадян.

Ціни на паливо в Україні

У Мінекономіки спрогнозували, якими будуть ціни на паливо в Україні.

За їхніми даними, нині нафтобази країни практично максимально заповнені усіма видами палива, тому істотних коливань цін поки не буде.

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