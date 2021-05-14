Міністри Петрашко та Криклій написали заяви про відставку

Міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

Це підтвердила прес-секретар спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

— У зв’язку із численними запитами від ЗМІ повідомляю: До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Владислав Криклій очолив Міністерство інфраструктури у серпні 2019 року. Він обійняв посаду, коли прем’єр-міністром України був Олексій Гончарук.

Ігор Петрашко очолював Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з березня 2020 року.

Мокан написав заяву на звільнення

29 квітня представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Він подякував усьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи. Тепер Кабінет міністрів повинен вирішити, хто стане його наступником.