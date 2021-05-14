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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Міністри Петрашко та Криклій написали заяви про відставку

Кабмин

Міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

Це підтвердила прес-секретар спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

— У зв’язку із численними запитами від ЗМІ повідомляю: До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Владислав Криклій очолив Міністерство інфраструктури у серпні 2019 року. Він обійняв посаду, коли прем’єр-міністром України був Олексій Гончарук.

Ігор Петрашко очолював Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з березня 2020 року.

Мокан написав заяву на звільнення

29 квітня представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Він подякував усьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи. Тепер Кабінет міністрів повинен вирішити, хто стане його наступником.

Фото: Depositphotos

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