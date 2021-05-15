18 травня Верховна Рада України розгляне питання відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Замість нього посаду може обійняти очільник Укравтодору Олександр Кубраков.

Народився він 20 серпня 1982 року в Першотравенську Дніпропетровської області.

За освітою – маркетолог. Опанував фах Олександр Кубраков у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.

Почав трудову діяльність у 2004 році на посаді маркетинг-менеджера в ЗАТ Пріоком.

Через два роки очолив відділ у компанії Київстар.

У 2007 році почав керувати управлінням стратегічного маркетингу у банку Фінанси та Кредит.

Через два роки знову повернувся до компанії Київстар на керівну посаду – начальника відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

Із 2011 до 2015 року Олександр Кубраков був радником міського голови Києва.

Відразу після цього він очолив проектний офіс Міністерства юстиції.

За рік почав керувати сектором телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

У серпні 2019 року став народний депутатом України від партії Слуга народу, а вже 19 листопада розпорядженням Кабінету Міністрів України Олександра Кубракова призначили на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Відставка Петрашка та Криклія

18 травня Верховна Рада розгляне заяви про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Очікується, що на їхні посади пропонуватимуть нинішнього очільника Державної податкової служби Олексія Любченка й очільника Укравтодору Олександра Кубракова.

Те, що Ігор Петрашко та Владислав Криклій написали заяви про відставку, підтвердила прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Детальніше про відставку Петрашка та Криклія читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укравтодор

Фото: Укравтодор