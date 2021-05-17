Верховна Рада може розглянути питання звільнення трьох міністрів 18 травня. Якщо їх відправлять у відставку, то вже 20 травня може відбутися голосування за призначення нових людей на ці посади.

Читайте Рада може розглянути відставку Степанова, Криклія і Петрашка 18 травня - Разумков

Про це повідомив голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко на брифінгу 17 травня.

– Якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, то є перспектива в четвер голосувати за призначення нових міністрів, – сказав Корнієнко.

Зазначимо, напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що цього тижня планується щонайменше одне позачергове засідання парламенту. Він зазначив, що 18 травня Рада може зібратися для розгляду заяв про відставку трьох членів уряду.

Відставка міністрів

Минулого тижня міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

У разі звільнення міністрів, їхні посади можуть зайняти нинішній голова Державної податкової служби Олексій Любченко і керівник Укравтодору Олександр Кубраков.

Також раніше в Раду надійшло подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.