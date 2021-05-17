Велике будівництво Зеленського займеться відновленням унікальних мозаїчних зупинок

У планах Укравтодору на цей рік — системний розвиток придорожньої інфраструктури в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це заявив голова установи Олександр Кубраков у Facebook.

За словами голови Укравтодору, велика частина таких цінних об’єктів, як зупинкові комплекси і автопавільйони, перейшла в аварійний стан і становить небезпеку для пасажирів.

Тепер Укравтодор розпочав процес збору даних про візуально-матеріальну спадщину придорожньої інфраструктури у різних куточках країни.

– На основі цього переліку за моїм підписом буде сформовано окреме доручення для обласних Служб автомобільних доріг. Воно вимагатиме враховувати культурне значення об’єктів придорожньої інфраструктури під час планування та реалізації дорожніх проектів. Також цей процес буде контролювати V секція, – написав Кубраков.

Він зауважив, що деякі з об’єктів вже не підлягають навіть реставраційним роботам.

– Однак разом ми зможемо зробити так, щоб там, де об’єкт вже неможливо зберегти — створити якісну, комфортну й естетично цінну альтернативу. Зокрема у Самчиках ведемо перемовини про те, щоб відтворити самчиківський розпис вже на новому проекті, – розповів очільник Укравтодору.

За його словами, ще у грудні минулого року вони оголошували конкурс на розробку нових типових проектів зупинок та супутньої інфраструктури. До речі, вони й досі приймають пропозиції.

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На основі пропозицій Агентство разом з ДерждорНДІ підготує технічне завдання та оголосить конкурс на розробку оптимальних проектних та дизайнерських рішень для їх подальшого застосування на дорогах державного значення.

– Велика частина цінних об’єктів придорожньої інфраструктури перебуває на балансі ОДА та ОТГ. Ми готові масштабувати наш досвід на загальнонаціональному рівні, – зазначив Кубраков.

Він додав, що вже здійснені перші кроки для того, щоб долучити мозаїчні зупинки, автопавільйони тощо до проектів Мандруй Україною та Велика реставрація у рамках президентської програми Велике будівництво.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко анонсував початок програми Велика реставрація, в ході якої планується системно оновити об’єкти культурної спадщини України.

Цілодобове Велике будівництво найдовшої в Україні дороги

У Дніпропетровській області в цілодобовому режимі тривають роботи на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине.

Ця дорога є частиною найдовшого міжнародного маршруту М-30 Стрий – Ізварине, який вже отримав назву Дорога Єдності.