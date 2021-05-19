Проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань Збройних сил Росії та Білорусі Захід-2021 становить потенційну загрозу для України.

Про це під час засідання Військового комітету НАТО повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

– Українське військове керівництво не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, Росія також може використати територію та інфраструктуру інших держав, – зазначив він.

Водночас голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч додав, що Росія продовжує свою модель агресивних дій з дестабілізації ситуації, на що вказує посилення її присутності на українському кордоні.

Крім того, за його словами, Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, разом з обмеженням доступу до Азовського моря через Керченську протоку.

Війська РФ на кордоні

Руслан Хомчак також закликав країни НАТО спільно з Україною сформувати системний і консолідований підхід щодо нейтралізації російських викликів і загроз на тлі ситуації, яка склалася на українському напрямку.

Він нагадав, що біля українського кордону залишаються близько 80 тис. військових РФ. Крім того, в Азово-Чорноморському регіоні все ще залишаються російські кораблі й катери.

Джерело: Генштаб ЗСУ