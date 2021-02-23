Аваков просить НБУ випустити пам’ятну монету на честь Василя Сліпака

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до НБУ з проханням випустити пам’ятну монету на честь співака та учасника Революції Гідності Василя Сліпака.

Чиновник підтримав ініціативу українців у Франції. 22 лютого громадські активісти опублікували у мережі звернення до голови НБУ Кирила Шевченка щодо випуску монети із зображенням Василя Сліпака.

Таким чином ініціатори ідеї хочуть увіковічити ім’я Героя України, який був добровольцем в АТО та загинув у бою від кулі зі снайперської зброї.

Арсен Аваков зазначив, що спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили у Франції, зможе поглибити культурну співпрацю між двома країнами.

Василь Сліпак

Василь Сліпак – український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та доброволець в АТО.

На початку Революції гідності у нього був робочий контракт у Паризькій національній опері, через це він не міг приїхати до Києва. Однак Сліпак очолив волонтерський рух та став учасником акцій на підтримку України, які відбувалися у Франції.

Сліпак вперше поїхав добровольцем у зону АТО у травні 2015 року, звідки повернувся пораненим. Удруге – у вересні того ж року, звідки у жовтні повернувся до Парижа. Згодом поїхав третій раз у червні 2016 року. Тоді він планував залишитися на фронті терміном на півроку, проте 29 червня 2016 року він загинув від кулі снайпера.

Сліпака поховали на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря, який розташований у Львові. У лютому 2017 року Василю Сліпаку надали звання Героя України посмертно.

Фото: Василь Сліпак