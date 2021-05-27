Телеканал NewsOne отримав штраф через поширення в ефірі мови ворожнечі. Таке рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 27 травня.

ТОВ Новини 24 години (NewsOne) має сплатити 114 тис. грн. Причиною грошового стягнення стала заява гостя В’ячеслава Піховшека в ефірі однієї з телевізійних програм. Трансляція шоу відбувалася у січні 2021 року.

Журналіст під час виступу проявив мову ворожнечі, назвавши частину українців ворогами, які агресивно налаштовані до російськомовного населення. Попри низку подібних висловів, ведучі не зупинили його. Крім того, наступного дня в ефірі показували повтор програми без змін.

Телеканал NewsOne повинен протягом 30 днів сплатити зазначену суму до державного бюджету. Як повідомляється на сайті регулятора, подібні висловлювання можуть підбурювати до насильства та агресії за ознаками приналежності до української нації та вживання державної мови.

Блокування телеканалу NewsOne

На початку лютого президент Володимир Зеленський увів санкції проти телеканалів NewsOne, Zik та 112. Після цього вони продовжили діяльність у просторах Youtube.

Однак 24 квітня відеохостинг заблокував ці канали на території України.

Джерело: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення