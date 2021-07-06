Щорічні військові навчання Sea Breeze-2021 переходять в активну фазу. З 6 липня кораблі України, США та інших держав тренуватимуться у водах Чорного моря.

5 липня військовослужбовці в Одесі продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС Збройних сил на борту українського судна розмагнічування U811 Balta.

Водночас військові продемонстрували озброєння британського патрульного корабля HMS Trent та американського ракетного есмінця USS Ross.

Керівник навчань з українського боку Олексій Доскато розповів, що наразі триває передпоходова підготовка кораблів та останні заходи для виконання завдань.

Багатонаціональні навчання Sea Breeze-2021 триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, а також в інших регіонах України.

Цьогоріч у військових навчаннях Sea Breeze-2021 беруть участь близько 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків, а також до 5 тис. особового складу та 50 одиниць військової техніки.

Фото: ВМС ЗСУ України