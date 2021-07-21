Укргідрометцентр попереджає українців про погіршення погодних умов. Так, сьогодні очікуються грози, град, а також дощі у північних та центральних областях.

Вдень на території держави очікуються значні пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий), попереджають синоптики.

Через значні дощі у низках річок Карпат підніметься рівень води. Зокрема, у Львівські області нижня течія річки Стрв’яж підніметься на 0,5 – 1,5 м, Свіча – на 1,5 – 2,5 м (1 рівень небезпеки, жовтий).

У Стрийському районі (біля річки Зарічне) може часткового затопити окремі об’єкти інфраструктури (2 рівень небезпеки, помаранчевий).

В Івано-Франківській області – може досягнути відмітку початкового затоплення деяких населених пунктів (2 рівень небезпеки). У Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях підніметься вода на 0,5 – 1,5 м (1 рівень небезпеки)

У Чернівецькій – на 0,5 – 1,5 м у місця звуження русел водойм та на 2 – 2,5 м на понижених ділянках заплав річок (1 рівень небезпеки).

На Закарпатті через сильні зливи може сформуватися значний місцевий та схиловий стік води з підтопленням знижених ділянок деяких населених пунктів (1 рівень небезпеки), а у гірських районах може відбутися зсув ґрунту (2 рівень небезпеки).