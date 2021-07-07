Не християнське свято: у ПЦУ розвінчали міфи щодо Івана Купала

Українська православна церква розвінчала міф про те, Івана Купала – це християнське свято. Його нерідко пов’язують з Різдвом Іоана Предтечі, а це зовсім різні свята.

У ПЦУ пояснюють – 7 липня православні віряни відзначають Різдво святого пророка Іоана, Предтечі і Хрестителя Господнього.

– Він народився за пів року до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоб підготувати людей до пришестя на землю Христа, “навернути серця батьків до дітей, і непокірних – до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений”(Лк. 1: 17).

Цей день має велике значення для християн, однак він не передбачає стрибків через багаття, ворожінь та пошуку квітки папороті.

Щодо Івана Купала – у ПЦУ кажуть, що не існує жодного божества, на честь якого могли назвати ці язичницькі масові гуляння. У 1830 році Микола Гоголь написав повість Вечір проти Івана Купала, але двома століттями раніше це свято ніхто так не називав.

– Вперше Купало згадується у Густинському літописі XVII століття. І, як припускають історики, з’явився він унаслідок помилки літописця, який сприйняв спосіб святкування (купання, купайла) за ім’я божества.

Язичники поклонялися сонцю, тому їхні обряди з водою та вогнем припадали на день літнього сонцестояння. Потім святкування збіглося з Різдвом Іоана Предтечі внаслідок запровадження григоріанського календаря.

У церковному уставі немає прямої заборони щодо народних купальських гулянь, однак у ПЦУ ворожіння, “сороміцькі ігрища” та стрибання через вогонь називають “відгомоном поганського обряду очищення”. Тому у цей день радять бути відповідальними та свідомими.