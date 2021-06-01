Народні депутати 297 голосами підтримали у другому читанні законопроект №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Згідно з документом, задля поліпшення стану навколишнього середовища забороняється розповсюдження в магазинах, закладах харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пакетів та оксорозкладних пластикових пакетів.

Водночас ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Пластикові пакети, які не відповідають цим вимогам, мають вилучатися з обігу.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн. За повторне порушення – від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.