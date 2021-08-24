Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди Андрію Шевченку та Сергію Бубці.

Так, український футболіст, головний тренер збірної України з футболу 2016-2021 років Андрій Шевченко отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня.

За вагомий особистий внесок у розбудову української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність нагородили Орденом Свободи Сергія Бубку – президента Національного олімпійського комітету України.

24 серпня Україна відзначає 30-річчя незалежності. Головною подією є святковий військовий парад, який проходить на Хрещатику та Майдані Незалежності у Києві.

У параді до Дня Незалежності України 2021 року візьмуть участь військовослужбовці ЗСУ, військова авіація, різноманітне озброєння і техніка. Онлайн-трансляцію параду дивіться на Фактах ICTV.