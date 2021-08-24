Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды Андрею Шевченко и Сергею Бубке.

Так, украинский футболист, главный тренер сборной Украины по футболу 2016-2021 годов Андрей Шевченко получил орден Ярослава Мудрого V степени.

За весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов, плодотворную общественную деятельность награжден Орденом Свободы Сергей Бубка — президент Национального олимпийского комитета Украины.

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Главным событием является праздничный военный парад, который проходит на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве.

В параде ко Дню Независимости Украины 2021 примут участие военнослужащие ВСУ, военная авиация, разнообразное вооружение и техника. Онлайн-трансляцию парада смотрите на Фактах ICTV.