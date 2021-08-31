31 серпня представники Міністерства цифрової трансформації України у Вашингтоні зустрілися з командою Google.

Очільник міністерства Михайло Федоров перед початком зустрічі заявив журналістам, що, перш за все, говоритимуть про плани розвитку компанії в Україні.

– Ми дуже хочемо, щоб у нас з’явилися представництва Google та YouTube, – зазначив очільник міністерства Михайло Федоров.

На його переконання, такий крок особливо важливий під час російської агресії.

– Потрібно, щоб український контент модерувався в Україні, а не у російських офісах. До цього мають бути залучені спеціалісти, які проживають в Україні і розуміють ситуацію з дезінформацією з боку РФ, – заявив міністр.

За словами Михайла Федорова, його відомство прагне до того, щоб в Україні діяла велика кількість міжнародних компаній, тому саме 31 серпня вони починають шлях комунікації.

Зрештою Михайло Федоров та його заступник із питань розвитку IT Олександр Борняков домовились із віце-президентом Google Караном Бхатія про:

оптимізацію співробітництва щодо застосунку Дія;

підбір і рекомендації контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube (щоб українським користувачам не пропонувався російський контент);

можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts.

Найбільш насичену програму міністерство матиме в Сан-Франциско.

– Там нас дуже чекають, оскільки є велика зацікавленість у тих проектах, що ми реалізовуємо. У нас буде зустріч із найбільшими інвестиційними фондами світу, з інвесторами, які інвестували в усі продукти, якими ми користуємось. Буде зустріч із командою Apple та багато інших зустрічей, – повідомив Михайло Федоров.

31 серпня в української команди стартували робочі зустрічі в США. Так, президент України Володимир Зеленський відвідає Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та космічне агентство NASA.

Окрім того, глава держави візьме участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та разом із першою леді представить український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

Зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться 1 вересня.

Джерело: Телеканал Дом, Мінцифри

Фото: Мінцифри