Пентагон, NASA та Світовий банк: графік Зеленського у Вашингтоні 31 серпня

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Вашингтону, де зараз ранок 31 серпня, і у графіку глави держава низка зустрічей у відомствах та підписання стратегічних документів.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров розповів, що у порядку денному.

За його словами, сьогодні Зеленський відвідає Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та навіть космічне агентство NASA. Тут також відбудеться підписання стратегічних документів.

Окрім того, президент візьме участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та разом із першою леді представить український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена в межах робочого візиту до США.

На порядку денному – зустріч Зеленського і Байдена у форматі віч-на-віч та у розширеному складі делегацій.

Факти ICTV розповідають, чого очікувати від візиту Зеленського до Сполучених Штатів та переговорів із Байденом.