Частину Лук’янівського СІЗО можуть перепрофілювати у готель – Малюська

Частину камер Лук’янівського СІЗО (слідчого ізолятора) можуть перепрофілювати і зробити готель.

Про такі наміри повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, зараз у СІЗО утримується понад 2 тис. людей.

– Для музею це приміщення дуже велике і дуже дороге. Ми планували зробити там готель, найімовірніше, – зазначив міністр.

Денис Малюська розповів, що об’єкт, який будують на заміну ізолятору по Бориспільській трасі, буде розрахований на 1 тис. людей. Відповідно, ще тисяча залишиться в Лук’янівці.

Тому поки що може йтися про замороження і зміну призначення лише частини СІЗО. Інша частина Лук’янівського ізолятора найближчі п’ять-шість років ще залишатиметься на місці.

Днями Денис Малюська розповів, що в українських слідчих ізоляторах незабаром можуть з’явитися нові платні послуги. За його словами, люди, які перебувають у СІЗО, зможуть отримати доступ до інтернету та дзвінків за гроші.

Міністр наголосив, що це буде офіційною послугою і для її впровадження вже готується наказ. Але телефонні розмови записуватимуться.