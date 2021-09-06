Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Значно дешевше і офіційно: Малюська розповів про нові платні послуги у СІЗО

Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про нові платні послуги, які незабаром можуть з’явитись в українських слідчих ізоляторах.

За словами Малюськи, люди, які перебувають у СІЗО зможуть отримати доступ до інтернету та дзвінків за гроші.

Міністр наголосив, що це буде офіційної послугою і для її впровадження вже готується наказ, проте телефонні розмови будуть записуватись.

– Більше того, зараз готується наказ про впровадження нових сервісів — доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах. У них з’явиться нова платна послуга. Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно, – сказав міністр в інтерв’ю.

У інтерв’ю Малюська також розповів, що вважає реформу в’язниць і СІЗО чи ненайбільшим досягненням за два роки.

– Наприклад, у сфері реформи в’язниць — систему перевернули догори низом, як це було на фотці про 100 днів. Там дійсно системні зміни і філософії, і побутової інфраструктури, – розповів Малюська.

Продаж в’язниць

Мін’юст виставить на продаж 35 українських в’язниць, які вже припинили свою профільну діяльність.

Першу в’язницю виставили на аукціон за понад 220 млн грн 17 лютого.

Джерело: Новое время

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка