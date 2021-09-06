Міністр юстиції Денис Малюська розповів про нові платні послуги, які незабаром можуть з’явитись в українських слідчих ізоляторах.

За словами Малюськи, люди, які перебувають у СІЗО зможуть отримати доступ до інтернету та дзвінків за гроші.

Міністр наголосив, що це буде офіційної послугою і для її впровадження вже готується наказ, проте телефонні розмови будуть записуватись.

– Більше того, зараз готується наказ про впровадження нових сервісів — доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах. У них з’явиться нова платна послуга. Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно, – сказав міністр в інтерв’ю.

У інтерв’ю Малюська також розповів, що вважає реформу в’язниць і СІЗО чи ненайбільшим досягненням за два роки.

– Наприклад, у сфері реформи в’язниць — систему перевернули догори низом, як це було на фотці про 100 днів. Там дійсно системні зміни і філософії, і побутової інфраструктури, – розповів Малюська.

Продаж в’язниць

Мін’юст виставить на продаж 35 українських в’язниць, які вже припинили свою профільну діяльність.

Першу в’язницю виставили на аукціон за понад 220 млн грн 17 лютого.