Суд наклав арешт на 12 російських літаків та 4 судна за відвідування окупованого Криму

Прокуратура автономної республіки Крим виявила систематичні порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території тимчасово окупованого півострова.

Було виявлено 12 літаків російського авіаперевізника, що здійснював пасажирські польоти до закритого пункту пропуску Сімферополь-авіа, та чотири судна, що заходили до закритих портів та терміналів півострова.

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на ці судна марок Boeing та Embraer, що використовувалися російською компанією для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України.

— Щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим з порушенням законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як порушення норм міжнародного права та як дії, що підривають суверенітет України, – йдеться у повідомленні прокуратури.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

До закритих гаваней півострова взагалі не заходять іноземні судна з провідних морських держав. Законодавство порушують переважно судна під прапором РФ, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.

Джерело: Прокуратура АР Крим та міста Севастополя